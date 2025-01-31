По слухам, компания также планирует представить уменьшенные версии этих устройств в качестве преемников моделей Surface Laptop Go и Surface Go.

Компания Microsoft готовится к релизу новых устройств Surface - Surface Laptop 8 и Surface Pro 12. По слухам, эти устройства будут представлены в этом году и оборудованы процессорами Core Ultra 5 226V, Core Ultra 7 266V и Core Ultra 7 268V с максимальной оперативной памятью LPDDR5X до 32 ГБ. Предполагается, что данные устройства будут предназначены для бизнес-сегмента.

Ожидается, что новые модели Surface Laptop 8 и Surface Pro 12 будут представлены на ближайшем мероприятии, запланированном на 30 января.

Также был упомянут тонкий дизайн устройств Surface Laptop, который Microsoft представила в прошлом году. Эти изменения включают более тонкие ободки дисплея. Помимо бизнес-клиентов, обычные потребители также смогут приобрести эти устройства через интернет-магазин компании.

Информация о точном содержании предстоящего мероприятия Microsoft пока неизвестна, но подразделение Surface подтвердило, что ожидается "крупный анонс" в сегменте "для бизнеса".