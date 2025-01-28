Новые чипы AMD предназначены для энтузиастов и ноутбуков класса рабочей станции и предлагают характеристики, которые ранее не использовались на мобильных платформах.

Компания AMD представила новый процессор APU Ryzen AI Max+ 395 «Strix Halo» с интегрированным графическим процессором Radeon 8060S и поделилась результатами игровых бенчмарков для этой линейки. Игровые бенчмарки показали, что APU Ryzen AI Max+ 395 «Strix Halo» значительно превосходит RTX 4070 с интегрированным графическим процессором Radeon 8060S в играх на разрешении 1080p.

APU Ryzen AI Max+ 395 «Strix Halo» использует архитектуру ядер Zen 5 для центрального процессора и графическую архитектуру RDNA 3.5. Процессор состоит из трех матриц: две матрицы CCD и одна матрица IOD, на которой расположен графический блок. Чипы соединены с помощью нового интерфейса Infinity Fabric и обладают пропускной способностью до 256 ГБ/с. Каждый APU Ryzen AI Max также оснащен NPU «XDNA 2» с 50 TOPS, что позволяет эффективно использовать возможности искусственного интеллекта.

Линейка AMD Ryzen AI Max «Strix Halo» была создана для энтузиастов и ноутбуков класса рабочей станции. Она предлагает характеристики, которые ранее не были доступны на мобильных платформах. Новые процессоры разработаны с учетом потребностей игроков, поэтому они обладают высокой производительностью и графической мощностью для запуска современных игр с высокими требованиями.

