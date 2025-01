Первая часть плана включает бесплатные улучшения, такие как функция «Парикмахеры», режим «Хардкор» и скачки, а также возможность изменить внешность персонажа и отточить навыки верховой езды.

Разработчики и издатели игры Kingdom Come: Deliverance II, Warhorse Studios и PLAION, представили дорожную карту после запуска игры. После релиза 4 февраля игроки смогут ожидать регулярные обновления с различными улучшениями и дополнениями на протяжении 2025 года.

Первые бесплатные улучшения появятся на этой весной и включат в себя такие функции, как возможность изменения внешности главного героя с помощью парикмахеров, режим "Хардкор" для более сложного игрового опыта, а также скачки, которые позволят игрокам отточить свои навыки верховой езды и найти скрытые сюрпризы.

Летом игроки смогут ожидать выхода первого премиального DLC под названием "Brushes with Death". В этом DLC главному герою, Генрику Скалицкому, предстоит помочь загадочному художнику с темным прошлым. Чтобы раскрыть опасные заговоры, Генрику придется столкнуться с различными испытаниями.



В осеннем сезоне будет выпущено второе премиальное DLC с названием "Legacy of the Forge". В этом DLC Генри будет изучать свое наследие, следуя стопам своего приемного отца, Мартина. Главному герою предстоит восстановить кузницу и применить свои кузнечные навыки, чтобы раскрыть забытые истории из прошлого.



Наконец, в зимнем сезоне ожидается выход третьего и последнего премиального DLC, названного "Mysteria Eccles". Какие истории и испытания ждут героя в этом DLC, пока остаются загадкой.