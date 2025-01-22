Разработчики Retro Lite CM5 представили новую версию игрового портативного устройства, которая не зависит от Raspberry Pi 5 и оснащена вычислительным модулем Radxa CM5, позволяющим эмулировать игры для PlayStation 2, GameCube и 3DS.

Retro Lite CM5 - это новое игровое портативное устройство, разработанное как улучшенная версия Retro Lite CM4. В отличие от предыдущей версии, которая использовала Raspberry Pi 4, новая модель не зависит от Raspberry Pi 5, а основана на вычислительном модуле Radxa CM5, который обеспечивает более высокую производительность. Кроме того, Retro Lite CM5 обладает возможностью эмуляции игр для PlayStation 2, GameCube и 3DS, чего Raspberry Pi не может предложить.

Устройство поставляется с ЖК-экраном, но может быть обновлен до OLED-дисплея, в таком случае оно получит название RetrOLED CM5. Retro Lite CM5 также оснащен большим количеством портов, включая USB 3.0, HDMI 2.1 и USB Type-C с режимом DisplayPort Alt. Беспроводные возможности включают Bluetooth 5.2 и WiFi 6. В настоящее время аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает до 5 часов игры в зависимости от нагрузки. Однако разработчики обещают вместить более емкий аккумулятор.