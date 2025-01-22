Эти модели графических процессоров появились раньше официального запуска и представляют собой приличный ассортимент процессоров AMD RDNA 4.

В сети появились изображения графических процессоров ASRock серии Radeon RX 9070, которые показывают будущие модели Steel Legend и Taichi. Хотя официальный запуск еще не состоялся, пользовательские модели этих графических процессоров были раскрыты и представлены публике. ASRock готовит широкий ассортимент графических процессоров, включая модели Radeon RX 9070 и RX 9070 XT на основе архитектуры AMD RDNA 4.

Изображения показывают различные линейки графических процессоров ASRock, включая Steel Legend, Taichi и Challenger. Особенно впечатляет модель Taichi, которая, вероятно, будет флагманской моделью от ASRock. Она имеет элегантный дизайн с тремя вентиляторами и большой радиатор. Особенностью модели Taichi от ASRock является поддержка технологии SLI/CrossFireX, что позволяет пользователю комбинировать несколько графических процессоров для получения высокой производительности.

