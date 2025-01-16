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ddr22
GameMax представила корпус Dragon Knight 2
Корпус имеет 8 слотов для жестких дисков и поддерживает материнские платы форм-фактора E-ATX

Компания GameMax представила новую версию своего корпуса Dragon Knight под названием Dragon Knight 2. Эта модель, как и предыдущая, имеет великолепный дизайн и предназначена для использования в высококлассных ПК и рабочих станциях. Dragon Knight 2 поддерживает материнские платы форм-фактора E-ATX и оснащен восемью слотами для жестких дисков и восемью слотами расширения.
Одним из главных преимуществ Dragon Knight 2 является предустановка пяти ARGB вентиляторов, которые создают яркое и красивое освещение внутри корпуса. Корпус также имеет большую площадку для размещения крупных компонентов и обеспечивает достаточное пространство для создания игрового ПК высокого класса или рабочей станции.
Технические характеристики Dragon Knight 2 остаются практически неизменными по сравнению с оригинальной моделью. Корпус поддерживает не только материнские платы форм-фактора E-ATX, но и mini-ATX, micro-ATX и ATX. Благодаря наличию множества вырезов в лотке для материнской платы, Dragon Knight 2 позволяет удобно управлять прокладкой кабелей.

#gamemax
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