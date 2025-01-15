Одной из самых ожидаемых игр является DOOM: The Dark Ages от id Software, которая станет приквелом, рассказывающим историю происхождения Истребителя в средневековом антураже.

Майкрософт анонсировала Xbox Developer Direct, которая состоится 23 января и будет транслироваться через социальные каналы Xbox. В ходе мероприятия будут показаны некоторые игры от первого лица, выходящие на ПК и консоли Xbox в этом году. Одной из самых ожидаемых игр, которые будут представлены, является DOOM: The Dark Ages от id Software. Эта игра, которая является приквелом основной серии, покажет историю происхождения главного героя в средневековом антураже. Игра будет доступна как на Xbox, так и на PlayStation 5, и PC-версия получит передовые визуальные эффекты благодаря поддержке NVIDIA DLSS 4 Multi-Frame Generation и новой графике с прорисовкой контуров.

Кроме DOOM, на мероприятии будет представлена также игра South of Midnight от студии Compulsion Games. Этот проект отличается уникальной графикой в стиле stop-motion и сеттингом, вдохновленным народными сказками глубокого Юга. Она обещает увлекательный экшен и будет доступна на Xbox и PC.



Xbox Developer Direct представляет собой ежегодное мероприятие, где разработчики могут показать свои новые игры и демонстрировать их возможности на консолях Xbox и ПК. Это также дает возможность фанатам игровой индустрии узнать больше о грядущих проектах и увидеть, что ждет их в ближайшем будущем. Трансляция мероприятия состоится в разное время, чтобы охватить широкую аудиторию по всему миру.