Эти GPU предназначены для мобильных геймеров и имеют мощность от 50 до 150 Вт в режиме Max-Q.

NVIDIA представила новые графические процессоры GeForce RTX 50 для ноутбуков, которые предназначены для мобильных геймеров. В линейке доступны четыре модели: GeForce RTX 5090 с 24 ГБ памяти, GeForce RTX 5080 с 16 ГБ памяти, GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ памяти и GeForce RTX 5070 с 8 ГБ памяти. Все эти модели работают в режиме Max-Q с мощностью от 50 до 150 Вт.

Новые GPU от NVIDIA имеют передовые возможности и предлагают беспрецедентную производительность для мобильных игровых систем. Они обладают аппаратной поддержкой трассировки лучей, что позволяет создавать невероятно реалистичную графику и эффекты освещения. Также эти GPU оснащены технологией DLSS, которая позволяет улучшать качество графики и повышать производительность системы.

Вместе с анонсом новых GPU, NVIDIA представила несколько ноутбуков, которые оснащены этими графическими процессорами. Среди них Predator Helios 16 AI, Predator Helios 18 AI, Stealth 16 AI, MSI NB Raider-A18 HX, MSI NB Titan-18 HX, MSI NB Vector-A18, Thunderobot ZERO-16Pro, Zephyrus G16 и другие модели.