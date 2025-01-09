DLSS 4 восемь раз быстрее, чем предыдущая версия DLSS 3 и поддерживает Multi-Frame Generation в графических процессорах RTX 50.

Компания NVIDIA представила новую технологию масштабирования DLSS 4, которая обещает увеличить производительность на графических процессорах RTX 50 в восемь раз по сравнению с предыдущей версией DLSS 3. Основной новинкой DLSS 4 является поддержка функции Multi Frame Generation, которая позволяет генерировать до трех дополнительных кадров на каждый рендеринг, что значительно увеличивает частоту кадров в играх и приложениях.

Технология DLSS 4 обладает улучшенной масштабируемостью и поддержкой для графических процессоров RTX 20 и выше. Это означает, что даже пользователи более старых видеокарт получат улучшенное качество масштабирования и повышенную производительность. Кроме того, NVIDIA обещает, что более 75 игр и приложений получат поддержку Multi Frame Generation, что позволит им достичь еще более высокой производительности на графических процессорах RTX 50.

DLSS Multi Frame Generation работает вместе с другими технологиями DLSS и способствует увеличению изображений высокого разрешения, делая их более четкими и детализированными. В дополнение к этому, новая технология также улучшает качество апскейлинга, обеспечивая играм более реалистичный и детализированный вид.