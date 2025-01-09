Одна модель, UltraSharp 27, обладает интерфейсом Thunderbolt Hub, который позволяет подключать и заряжать другие устройства с помощью одного кабеля.

Компания Dell представила новые мониторы с высоким контрастом на основе IPS-технологии с 4K-дисплеями. Среди новинок также был представлен игровой монитор Alienware 4K QD-OLED.

Представленные мониторы обладают высоким контрастом благодаря использованию IPS-технологии, которая обеспечивает максимально точное отображение цветов и широкие углы обзора.

Один из представленных мониторов Dell имеет размер 27 дюймов и оснащен Thunderbolt Hub. Эта технология позволяет передавать данные, заряжать устройства и подключать дополнительные мониторы через один порт.

Второй монитор Dell имеет более крупный размер - 32 дюйма, и использует технологию QD-OLED. Эта технология обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а также отличный контраст. Благодаря этому монитор идеально подходит для гейминга и просмотра фильмов.

Alienware 4K QD-OLED - игровой монитор с диагональю 27 дюймов, который также использует QD-OLED технологию. Этот монитор предназначен специально для геймеров и обладает высокой точностью отображения и быстрым временем реакции. Он также имеет эргономичный дизайн, позволяющий комфортно использовать монитор в течение длительного времени.