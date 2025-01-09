Эти ноутбуки имеют различные размеры экрана и оснащены процессорами Intel Arrow Lake, Lunar Lake и Raptor Lake Refresh.

Компания Dell представила более десятка новых ноутбуков для массового рынка, предлагая различные варианты с разными размерами экрана и процессорами. В их предложении включены модели серии Arrow Lake, Lunar Lake и Raptor Lake Refresh. Эти новые ноутбуки, включающие модели Dell Pro, Pro Premium, Pro Plus, Pro Max и Plus, были обновлены с учетом последних технологических разработок и имеют широкие возможности для подключения к другим устройствам.

Особое внимание следует обратить на модели Dell Pro, Pro Premium и Pro Plus. Эти модели оснащены более новыми процессорами Intel из серий Core Ultra и Raptor Lake Refresh, что обеспечивает им более высокую производительность и лучшую работу с многозадачными приложениями. Они представляют собой надежные и мощные решения для профессионального использования и обеспечивают превосходную графику и быструю загрузку при работе с различными типами контента.

В то же время модели Dell Pro Max и Plus также имеют свои преимущества. Они предлагают широкий выбор размеров экранов, а также различные конфигурации и возможности подключения. Благодаря этому, эти модели ноутбуков подходят для самых разных пользовательских потребностей, будь то профессиональная работа, развлечения или повседневное использование.