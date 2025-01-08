Новые процессоры AMD Ryzen AI 300 «Krackan» и Ryzen 200 «Hawk» предоставляют пользователям мобильных платформ высокую производительность и широкий набор функций

AMD представила новые процессоры для ноутбуков массового сегмента - APU Ryzen AI 300 "Krackan" и Ryzen 200 «Hawk». Эти процессоры предлагают значительное улучшение производительности по сравнению с Lunar Lake - на 78% выше. APU Ryzen AI 300 «Krackan» основан на Zen 5, а Ryzen 200 «Hawk» на Zen 4. Они будут доступны в первом и втором кварталах 2025 года.

Новые процессоры от AMD призваны удовлетворить потребности бюджетного и среднего сегментов рынка. APU Ryzen AI 300/Pro обеспечивает высокую вычислительную производительность и предлагает широкий набор функций для мобильных платформ. Ryzen 200/Pro, в свою очередь, также обеспечивает улучшенную производительность и призван удовлетворить потребности массового сегмента.

Архитектура Zen 5, на базе которой создан Ryzen AI 300, предлагает целый ряд улучшений по сравнению с предыдущими поколениями. Она обеспечивает более быструю память и расширенные возможности искусственного интеллекта. Архитектура Zen 4, используемая в Ryzen 200, также обеспечивает значительное улучшение производительности и энергоэффективность.

Новые процессоры AMD обладают низким энергопотреблением, позволяя продолжительное время работы ноутбуков от батареи. Они также используют передовые технологии, такие как LPDDR5X память и USB 4.0, обеспечивая более быструю передачу данных и большую гибкость в использовании различных устройств.