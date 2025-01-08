Некоторые пользователи поделились своим опытом на форумах Reddit и X, сообщая о поломке камеры после обновления.

Apple выпустила обновление iOS 18.2 для своих устройств iPhone, которое, по сообщениям пользователей, вызывает проблемы с камерой и фонариком. Несколько пользователей выразили свое разочарование в социальных сетях и различных форумах, утверждая, что обновление испортило работу приложения камеры и фонарика на их iPhone. Однако, даже после обращения к Apple за помощью, они получили рекомендацию сбросить настройки до заводских. Пользователь, последовавший данному совету, обнаружил, что его устройство перестало работать.

В основном, проблемы с камерой связаны с тем, что приложение показывает черный экран и не реагирует при открытии. Некоторым пользователям требуется от двух до трех попыток, чтобы камера наконец заработала нормально. Проблемы также наблюдаются при использовании Snapchat, где камера также показывает черный экран. Похожие проблемы с фонариком, также сообщаются пользователями.

Пользователи выразили свое разочарование и неудовлетворение отношением Apple к данной проблеме. Они отмечают, что эти проблемы появились только после установки обновления iOS 18.2 и ранее они с подобным не сталкивались. Несмотря на жалобы пользователей, компания Apple пока не предоставила никаких официальных комментариев или решений.