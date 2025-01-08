Создатель программы MSI Afterburner объявил об обновлении программного обеспечения, специально для графических процессоров GeForce RTX 50, которое позволит управлять независимыми вентиляторами.

Приложение MSI Afterburner будет обновлено, чтобы добавить независимые контроллеры вентиляторов для графических процессоров GeForce RTX 50, а именно для моделей MSI GeForce RTX 50 с трехвентиляторной конфигурацией. Это обновление программного обеспечения позволит пользователям управлять скоростью каждого вентилятора отдельно, на одном и том же графическом процессоре. Таким образом, пользователи смогут настроить различные скорости вентиляторов в соответствии с требованиями охлаждения.

Создатель программы MSI Afterburner, Алексей Николайчук, подтвердил, что обновленная версия будет выпущена непосредственно перед началом розничной продажи графического процессора RTX 5080.