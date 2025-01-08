Приложение MSI Afterburner будет обновлено, чтобы добавить независимые контроллеры вентиляторов для графических процессоров GeForce RTX 50, а именно для моделей MSI GeForce RTX 50 с трехвентиляторной конфигурацией. Это обновление программного обеспечения позволит пользователям управлять скоростью каждого вентилятора отдельно, на одном и том же графическом процессоре. Таким образом, пользователи смогут настроить различные скорости вентиляторов в соответствии с требованиями охлаждения.
Создатель программы MSI Afterburner, Алексей Николайчук, подтвердил, что обновленная версия будет выпущена непосредственно перед началом розничной продажи графического процессора RTX 5080.