Китайские производители смартфонов уже успешно применяют такие аккумуляторы, что позволяет им предлагать устройства с батареями емкостью 6000 мАч и более

По слухам, Samsung и Apple планируют перейти на использование кремний-углеродных аккумуляторов в своих устройствах, чтобы увеличить емкость аккумулятора без увеличения толщины устройств и не оставаться позади китайских конкурентов. Многие китайские производители смартфонов уже оснащают свои устройства батареями емкостью 6000 мАч и даже выше, в то время как Samsung и Apple до сих пор ограничены аккумуляторами емкостью 5000 мАч на своих флагманских моделях.

Для преодоления ограничения в емкости аккумулятора в 5000 мАч Samsung и Apple не имеют другого выбора, кроме как искать новые решения. Пока неизвестно, в каком именно флагманском устройстве Samsung или Apple такая технология будет впервые использована, но похоже, что Samsung уже активно работает над производством кремний-углеродных батарей.

Между тем, китайская компания Xiaomi уже анонсировала свой смартфон Redmi Turbo 4, который будет оснащен кремний-углеродной технологией аккумуляторов. Это свидетельствует о том, что такая технология уже доступна на рынке и может быть реализована в устройствах Samsung и Apple в ближайшем будущем.