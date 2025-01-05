Ноутбук ECS UP42KP будет работать на базе 8-ядерного APU AMD Krackan Point, который обеспечивает более 40 TOPS производительности NPU.

Компания ECS представит ноутбук на базе процессора AMD Krackan Point на выставке CES 2025. Ноутбук с названием UP42KP будет работать на 8-ядерном APU AMD Krackan Point, который обеспечит производительность NPU более 40 TOPS. Этот APU, известный как AMD Ryzen AI 7 350, предназначен для основного рынка ноутбуков. ECS также анонсировала другие новинки на выставке CES 2025, включая материнские платы серий Intel Z890 и B760, а также ноутбук на базе процессора Snapdragon X Plus.

Таким образом, ECS готовится представить два издания ноутбуков: ECS UP42KP и UP42PW. Ноутбук UP42KW будет работать на базе процессора Snapdragon X Plus, в то время как UP42KP будет основан на 8-ядерном APU AMD Krackan Point. Компания ECS ранее упоминала о процессоре AMD Ryzen AI 7 350, который имеет 8 ядер и 16 потоков и был замечен в тестах производительности. Ожидается, что он будет иметь два графических ядра Zen 5 и Zen 5c, а также встроенное графическое ядро RDNA 3.5.