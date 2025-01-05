Компания NVIDIA проводит акцию GeForce Greats, в рамках которой раздаст графический процессор GeForce 8800 Ultra с автографом генерального директора Дженсена Хуанга

Компания NVIDIA объявила о раздаче графического процессора GeForce 8800 Ultra в рамках мероприятия GeForce Greats. Этот GPU, выпущенный в 2007 году, стал вторым CUDA GPU компании и последовал за GeForce GTX, который был первым CUDA GPU, вышедшим в 2006 году. Однако GeForce 8800 Ultra был выдающимся продуктом своего времени, предоставляющим значительное улучшение производительности по сравнению с предыдущими моделями GPU.

Графический процессор GeForce 8800 Ultra был основан на архитектуре G80 и поддерживал DirectX 10. Он предлагал различные ключевые функции, обеспечивающие высококачественный игровой опыт. Этот GPU стал первым CUDA GPU, представленным компанией NVIDIA.

Теперь у поклонников NVIDIA есть возможность выиграть GeForce 8800 Ultra с подписью генерального директора компании Дженсена Хуанга. Компания NVIDIA выложила фотографию GeForce 8800 Ultra в коробке с подписью на своем сайте.