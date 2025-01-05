ASUS представил свой первый в мире игровой монитор 4K QD-OLED под названием "ROG Swift OLED PG27UCDM", который использует новейший интерфейс DP 2.1 UHBR 20

Компании ASUS и MSI выпустили новые игровые мониторы 4K QD-OLED с высокой частотой обновления и передовыми технологиями. ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM и MSI MPG 272URX стали первыми в мире мониторами с панелями QD-OLED и разрешением 4K. Оба устройства оснащены новейшим интерфейсом DP 2.1 UHBR 20. Компания ASUS также представила флагманский игровой монитор ROG Swift OLED PG27UCDM, утверждая, что он является первым 4K-дисплеем с технологией QD-OLED.

QD-OLED (Quantum Dot Organic Light-Emitting Diode) - это новая технология, сочетающая в себе лучшее из OLED и Квантовых точек. Это позволяет достичь более яркого и качественного изображения, что особенно важно для игровых мониторов. Однако, поскольку OLED-панели страдают от низкой яркости, производители стараются применять инновационные решения для улучшения качества изображения.

Мониторы ASUS и MSI также имеют высокую частоту обновления. Модель MPG 272QR от MSI оснащена уникальной частотой обновления в 500 Гц. Этот монитор также имеет панель QD-OLED для яркого и насыщенного цвета.

Оба производителя сделали упор на передовые технологии и функциональность. ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM оснащен технологией VRR (Variable Refresh Rate), которая позволяет автоматически подстраивать частоту обновления под количество кадров в секунду. Кроме того, он поддерживает NVIDIA G-Sync для плавного игрового процесса.