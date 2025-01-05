Samsung разрабатывает новую функцию для своих умных холодильников, которая будет использовать искусственный интеллект для определения запасов продуктов и автоматического добавления их в список покупок на платформе Instacart.

Компания Samsung представляет новую функцию для своих умных холодильников Family Hub - использование искусственного интеллекта для определения запасов продуктов и автоматического добавления их в корзину на платформе Instacart. Пользователи смогут покупать продукты прямо с экранов холодильников, благодаря партнерству между Samsung и Instacart.

Samsung будет использовать свою технологию распознавания продуктов питания, Samsung Vision AI, чтобы определить, какие продукты заканчиваются. Затем, с помощью API Instacart, на экране холодильника будут предлагаться подходящие товары, которые можно добавить в корзину Instacart. Это значительно упростит процесс покупок продуктов и поможет пользователям не забывать о необходимости пополнения запасов.

Эта функция будет доступна на новых моделях умных холодильников с 9-дюймовым и 32-дюймовым экранами, которые будут представлены на выставке CES в этом месяце. Пользователи смогут комфортно выбирать и добавлять продукты в корзину Instacart непосредственно с экранов своих холодильников, без необходимости использовать отдельное устройство для покупок.

Интеграция с Instacart является дополнительным шагом Samsung в развитии своих умных холодильников и создании удобной экосистемы для пользователей. Уже существующие функции холодильников Family Hub включают доступ к интернету, управление задачами и расписанием, воспроизведение музыки и видео, а также использование голосового помощника Bixby.