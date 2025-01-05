В одном из европейских ритейлеров заметили ASUS RTX 5080, продаваемую за цену 1699 евро, включая налоги.

Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 50 будут поддерживать DLSS 4, самая новая версия технологии Deep Learning Super Sampling, которая позволяет улучшить качество графики и повысить производительность. Кроме того, появился новый вариант графического процессора ASUS RTX 5080.

Официальное представление серии NVIDIA RTX 50 состоится через три дня, но уже сейчас появились первые листинги цен. Один из европейских ритейлеров предложил ASUS RTX 5080 по цене €1699, включая налоги. Обычно модели ASUS стоят дороже референсных или Founders Edition, поэтому можно предположить, что цена на Founders Edition будет ниже этой цены.

Если перевести цену в доллары США, она составляет примерно $1748 с учетом европейского налога в 20%. Без учета налога цена снижается до $1456, а при вычете налога ASUS в размере 100-200 евро получаем примерно $1349. Это приблизительная оценка для рынка Северной Америки. Ожидается, что цена на Founders Edition будет в диапазоне от $1200 до $1300.