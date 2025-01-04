Наборы DDR5 6000 предлагают емкость 16, 32 и 48 ГБ и доступны в различных семействах, включая Trident Z5 Royal Neo RGB, Trident Z5 Neo RGB и Ripjaws M5 Neo RGB

Компания G.Skill представила новые комплекты оперативной памяти DDR5 6000 MT/s для процессоров Ryzen 9000 и платформы X870. Эти наборы доступны в сериях Trident Z5 Royal Neo RGB, Trident Z5 Neo RGB и Ripjaws M5 Neo RGB, и предлагают различные емкости - 16, 32 и 48 ГБ. Однако главной особенностью этих комплектов является их низкая задержка, позволяющая достичь хорошей производительности.

В компании G.Skill утверждают, что эти комплекты оперативной памяти работают с таймингом CL26 и обеспечивают скорость 6000 МТ/с. Благодаря поддержке AMD EXPO и используемым технологиям, G.Skill может достичь высоких тактовых частот и одновременно сохранить низкую задержку.

Особое внимание стоит обратить на комплект оперативной памяти объемом 64 ГБ, состоящий из двух модулей по 32 ГБ. Этот комплект обладает таймингами CL26-36-36-96 и является первым в мире набором памяти такого объема с такими параметрами.

Оперативная память DDR5 от G.Skill предлагает не только высокую производительность, но и эстетическое удовольствие, благодаря светодиодной подсветке и стильному дизайну. Комплекты оперативной памяти представлены в различных семействах и имеют различные цветовые схемы, позволяя пользователям выбирать подходящий вариант для своей системы.