Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 — новые чипсеты от Qualcomm и MediaTek соответственно — предоставят значительный прирост производительности одного ядра и могут даже сравниться или превзойти M4 от Apple в этом аспекте.

Слухи говорят, что Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 — новые чипсеты от Qualcomm и MediaTek соответственно — предоставят значительный прирост производительности одного ядра и могут даже сравниться или превзойти M4 от Apple в этом аспекте. Информация указывает на то, что оба чипсета будут поддерживать расширение масштабируемой матрицы ARM и будут основаны на 3-нм архитектуре N3P, разработанной TSMC.

Источники упоминают, что Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 могут достичь примерно 4000 баллов в одноядерном режиме в тесте Geekbench 6. Эти показатели позволяют сделать вывод, что оба чипсета могут значительно приблизиться к производительности M4 от Apple, который поддерживает архитектуру ARMv9 и расширение Scalable Matrix Extension, что обеспечивает более эффективное выполнение сложных задач.

Однако конкуренты, такие как Qualcomm и MediaTek, могли упустить возможность обойти Apple в одноядерном режиме, поскольку последняя имеет богатый опыт в разработке одноядерных процессоров и каждый год выпускает новый чипсет.