Он стал самым продаваемым чипом на Mindfactory, одной из крупнейших немецких розничных сетей

Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D стал самым популярным процессором линейки Zen 5 в Германии и пользуется большим спросом. Он является заменой для процессора Ryzen 7 7800X3D на базе Zen 4 и уже за два месяца после выпуска стал лидером продаж на розничной площадке Mindfactory. Несмотря на высокую цену в 479 долларов, процессор Ryzen 7 9800X3D успешно продается в большинстве розничных магазинов по всему миру.

Хотя информации о глобальных продажах процессора Ryzen 7 9800X3D нет, предоставленные данные от Mindfactory показывают, что только одним ритейлером было продано около 8650 единиц этого процессора в Германии.