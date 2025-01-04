Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
DIY-APE представила новый 50-контактный разъем питания, который обеспечивает до 1500 Вт для CPU
Этот разъем заменит несколько стандартных разъемов, включая 24-контактный разъем ATX, 8-контактные разъемы EPS для процессора и 16-контактные разъемы, используемые на предыдущих дизайнах

Компания DIY-APE представила новый 50-контактный разъем для питания материнских плат, который способен предоставить до 1500 Вт для центрального процессора (CPU), графического процессора (GPU) и совокупной мощности материнской платы. Этот разъем будет использоваться в материнских платах следующего поколения, которые поддерживают стандарт BTF 3.0.

Согласно информации, предоставленной DIY-APE, новый разъем BTF 3.0 заменит несколько других разъемов, используемых на материнских платах. Вместо 24-контактного разъема ATX и одного или двух 8-контактных разъемов EPS, новый разъем будет предоставлять всю необходимую мощность. Кроме того, 50-контактный разъем заменит 16-контактные разъемы, которые использовались на предыдущих версиях BTF.

Этот новый разъем BTF 3.0 от DIY-APE предоставляет значительное преимущество для пользователей материнских плат, так как он позволяет сосредоточить всю потребляемую мощность в одном разъеме. Это упрощает подключение и устраняет необходимость использования нескольких разъемов для питания CPU, GPU и материнской платы в целом.

Разъем BTF 3.0 от DIY-APE будет включен в следующее поколение материнских плат от различных производителей, включая ASUS и MSI. Он сохраняет форм-фактор BTF, что означает, что его можно без проблем использовать с существующими корпусами и другими компонентами.

#diy-ape
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инсайдер раскрыл цену видеокарты ASUS RTX 5080 с поддержкой DLSS 4
14
В Москве построят новые небоскрёбы преображающие Кутузовский проспект
10
Для ПК с GeForce RTX 5090 потребуется блок питания на 1200 Вт
15
Стандарт BTF 3.0 позволит отказаться от кабелей блока питания к материнской плате и видеокарте
5
Глобальная версия Poco X7 Pro получит аккумулятор емкостью 6000 мАч
+
NVIDIA подарит счастливчику GeForce 8800 Ultra с подписью Дженсена Хуанга
4
В конце 2024 года года на БАМе и Транссибе был введён ряд ключевых объектов
+
HONOR Magic6 Pro получает обновление MagicOS 9.0
+
G.Skill выпустила лучшую оперативную память для Ryzen 7 9800X3D
5
2 января появились новые фотографии дрона DJI Mavic 4
4
Стали известны цены на POCO X7 и X7 Pro
+
Xiaomi представила спортивную рацию, которая работает на расстоянии до 5000 километров
6
Семейство Samsung Galaxy S24 получит более быструю разблокировку по отпечатку
+
RMF: У польских моряков начались проблемы с сигналом GPS в Балтийском море и на севере Польши
+
Крупнейшее на Украине месторождение лития теперь под контролем ВС РФ
+
Xiaomi разрабатывает новый игровой планшет
1
Red Magic 10 Pro+ возглавил рейтинг AnTuTu
+
NVIDIA DLSS 4 могут представить вместе с видеокартами GeForce RTX 50
17
С 1 января в России изменились правила пополнения мобильных счетов наличными
2
В Абхазии активизировались майнинг-фермы после начала гуманитарных поставок электроэнергии из РФ
5

Популярные статьи

Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
52
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C14C-S ARGB
2
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
83
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
16
О консолях Xbox в 2025 году и коте Шредингера
4

Сейчас обсуждают

Evgeny Chezarin
22:49
Похищает и пытает людей?
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Evgeny Chezarin
22:41
Точно, ещё внешние сторонние отзывы были... Ведь он утверждал, что это грамотные люди пишут, которые не прогнулись под проплаченную компанию хейта в сторону 3050. Чуть ли вообще не ведется борьба прот...
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
KoSR
22:28
Прикол в том, что каждый хочет впарить свои материнки и корпуса, ни кто не будет ни с кем договариваться т.к. объяснить 80% людям и компаниям уже будет невозможно чем Асус лучше какого нибудь Хуимгли,...
Стандарт BTF 3.0 позволит отказаться от кабелей блока питания к материнской плате и видеокарте
Nvidia&Intel Hater
22:23
Странные это мягко сказано.страшно становится даже.А плита..а вдруг это его пыточная приспособа,а кто его знает.правда чтоб такой пытать нужен зад стальной у пытаемого) ну а вдруг ....
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Evgeny Chezarin
22:21
Страшно конечно. Сначала дырки сверлит в корпусе, потом провода обдирает, тесты какие-то странные делает, свой дистрибутив линукс создает, пишет какие-то бенчмарки непонятные, на рабочем столе установ...
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
KoSR
22:19
В теории, когда все научатся работать с 5м анриалом должно стать красиво)))
Инсайдер раскрыл цену видеокарты ASUS RTX 5080 с поддержкой DLSS 4
Маэстро
22:18
А чё ета её так в Сирии базы РФ заинтересовали. Может она сначала свою Германию освободит от базы США с оккупационными войсками, которые насилуют Германию с 1953 года и уходить не собираются.
МИД Германии Бербок призвала Россию убрать военные базы из Сирии
KoSR
22:18
Это конечно круто ввести новые технологии, обнаружить что для этого не хватает мощности, а потом с каждым новым поколение драть с людей деньги за оптимизацию штуки, которая пытается имитировать качест...
Инсайдер раскрыл цену видеокарты ASUS RTX 5080 с поддержкой DLSS 4
Nvidia&Intel Hater
22:17
Это да,регистрировали такие факты.да более того,он сам отзывы в интернете оставляет хвалебные на 3050 и сам же с собой и там переписывается.Возможно не квадро а мультиполярочка
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Evgeny Chezarin
22:12
Так может он прав, мы есть - одно...? С позиции эзотерики, вопросы единосущности, апофеоз и т.д. эту гипотезу можно понять. Но в анамнезе не прослеживается уклон в ту сторону, а значит на лицо явная к...
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем