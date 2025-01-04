Этот разъем заменит несколько стандартных разъемов, включая 24-контактный разъем ATX, 8-контактные разъемы EPS для процессора и 16-контактные разъемы, используемые на предыдущих дизайнах

Компания DIY-APE представила новый 50-контактный разъем для питания материнских плат, который способен предоставить до 1500 Вт для центрального процессора (CPU), графического процессора (GPU) и совокупной мощности материнской платы. Этот разъем будет использоваться в материнских платах следующего поколения, которые поддерживают стандарт BTF 3.0.

Согласно информации, предоставленной DIY-APE, новый разъем BTF 3.0 заменит несколько других разъемов, используемых на материнских платах. Вместо 24-контактного разъема ATX и одного или двух 8-контактных разъемов EPS, новый разъем будет предоставлять всю необходимую мощность. Кроме того, 50-контактный разъем заменит 16-контактные разъемы, которые использовались на предыдущих версиях BTF.

Этот новый разъем BTF 3.0 от DIY-APE предоставляет значительное преимущество для пользователей материнских плат, так как он позволяет сосредоточить всю потребляемую мощность в одном разъеме. Это упрощает подключение и устраняет необходимость использования нескольких разъемов для питания CPU, GPU и материнской платы в целом.

Разъем BTF 3.0 от DIY-APE будет включен в следующее поколение материнских плат от различных производителей, включая ASUS и MSI. Он сохраняет форм-фактор BTF, что означает, что его можно без проблем использовать с существующими корпусами и другими компонентами.