Первой видеокартой в списке является GeForce 256

Компания NVIDIA проводит акцию, в рамках которой разыгрывает пять классических видеокарт, подписанных генеральным директором Дженсеном Хуангом. Первая из этих видеокарт - GeForce 256, который был первым графическим процессором от NVIDIA. Компания опубликовала фотографию коробки с подписанной видеокартой и также объявила о раздаче пяти классических GPU до начала выставки CES.

NVIDIA проводит акцию, участники могут выиграть одну из пяти классических видеокарт. Компания не назвала остальные четыре видеокарты, но обещает представить их ежедневно в ближайшие дни. Намеки на другие видеокарты были обнаружены в предыдущих загадочных коробках от NVIDIA, таких как Diablomystery. Осталось четыре дня до выступления генерального директора NVIDIA на CES, поэтому осталось четыре GPU для раздачи.

Подписанные видеокарты от NVIDIA являются коллекционными предметами. GeForce 256 был значимым произведением в области графических процессоров и имел большой успех на рынке.



