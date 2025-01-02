Флагманский смартфон будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который оказался менее производительным, чем Snapdragon 8 Elite в Galaxy S25 Ultra.

Новые утечки бенчмарков проливают свет на базовую модель Galaxy S25 от Samsung. Эта модель будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который работает на более низкой частоте, чем у Galaxy S25 Ultra. Исследователи обнаружили, что разогнанный Snapdragon 8 Elite, который питает базовый Galaxy S25, не обеспечивает такую же производительность, как у Galaxy S25 Ultra. Результаты тестов в Geekbench 6 показали, что одноядерные и многоядерные показатели базовой модели ниже, чем у ее более продвинутого собрата.

Интересно отметить, что обновленная версия Snapdragon 8 Elite с частотой работы производительных ядер 4,47 ГГц была замечена в Geekbench 6 на Galaxy S25 Ultra. Та же самая конфигурация была обнаружена и на базовой модели Galaxy S25 с модельным номером SM-S931B.

Также стоит отметить, что базовая модель Galaxy S25 была протестирована с 12 ГБ оперативной памяти. Этот факт может означать, что Samsung стремится создать мощный и производительный флагманский смартфон, даже в базовой комплектации.