Согласно данным, с момента выпуска в начале 2024 года было продано менее 500 000 устройств, что говорит о низком спросе на этот продукт.

Очевидно, что Apple Vision Pro, один из самых дорогих продуктов компании, скорее всего, снят с производства. Предыдущий отчет указывал на то, что после 2024 года гарнитура больше не будет выпускаться. Устройство не получило широкой популярности, что видно по низким продажам - менее 500 000 единиц было отгружено с момента выпуска в начале 2024 года.

Стоимость Apple Vision Pro составляет 3 499 долларов за базовую модель с накопителем, поэтому было понятно, что этот продукт не будет доступен для большинства потребителей. Кроме того, те, кто все же решился приобрести устройство, часто возвращали его после того, как новизна и энтузиазм проходили.