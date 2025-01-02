Устройство будет иметь дизайн похожий на iPhone 14, с меньшим вырезом и 6,1-дюймовым OLED-дисплеем.

Apple планирует провести ребрендинг своей линейки iPhone SE, чтобы привлечь больше внимания покупателей. Предполагается, что в начале следующего года, возможно, весной, будет выпущен новый iPhone SE, который может быть назван iPhone 16E. Это позволит компании перепозиционировать устройство в линейке и привнести новые функции и дизайн, схожий с iPhone 14.

Согласно информации, полученной от Majin Bu, новый iPhone 16E будет иметь меньший вырез и более крупный 6,1-дюймовый OLED-дисплей. Это значительное усовершенствование по сравнению с предыдущей моделью iPhone SE 3, которая оснащалась ЖК-дисплеем. Бюджетный iPhone 16E также будет поддерживать новейшие функции искусственного интеллекта Apple.

Apple, возможно, решила следовать примеру Google, которая выпускает свою бюджетную серию "a" через несколько месяцев после выпуска флагманских моделей. Название iPhone 16E связано с этим ребрендингом, чтобы устройство не отставало в названии от других моделей iPhone.