Из розничного листинга на Grossbill Pro стало известно о двух подтвержденных моделях графических процессоров RDNA 4 - Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070, которые будут использовать графический процессор Navi 48.

AMD решила не использовать схему наименования 8000 и перейти сразу к серии RX 9000 для своих новых дискретных GPU RDNA 4. Новые модели, такие как Radeon RX 9070 XT и 9070, были обнаружены на розничных сайтах, подтверждая использование наименования "RX 9000". Утечка информации также раскрыла список других графических процессоров, включая iGPU Strix Halo и Radeon RX 7000.

В линейке RDNA 4 были подтверждены как минимум две модели графических процессоров: Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070. По ожиданиям, эти модели будут конкурировать с GeForce RTX 4080 и будут оснащены графическим процессором Navi 48.

Кроме того, утечка информации от "All The Watts!!!" показывает, что AMD также планирует выпустить модели Radeon RX 9500 XT и 9500. В настоящее время мало известно о технических характеристиках этих моделей, но их наименование указывает на то, что они будут являться флагманскими решениями.