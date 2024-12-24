Это обновление является частью серьезных изменений, которые Apple планирует внести в свою умную колонку.

По последним слухам, компания Apple планирует выпустить обновленную версию своей умной колонки HomePod в 2025 году. Главным нововведением станет сенсорный дисплей размером 7 дюймов, который обеспечит пользователям более интерактивное использование. Помимо сенсорного дисплея, HomePod получит процессор A18, который является тем же, что и используется в iphone 16 и iphone 16 Plus.

Важно отметить, что компания Apple заключила исключительную сделку с китайским поставщиком Tianma, который будет поставлять 7-дюймовые панели для нового HomePod. Стоимость дисплея для Apple составит всего лишь 10 долларов, что является фантастической сделкой для компании. Это позволит Apple установить конкурентоспособную цену на продукт.