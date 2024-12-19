Компания отрицает заявления председателя TSMC в США, что они встречаются с Intel каждую неделю для помощи в создании мощностей и обучении передовым технологиям производства.

Компания TSMC опровергла слухи о своей помощи Intel в создании американских предприятий, называя их простым недоразумением. Несмотря на заявления председателя TSMC в США, Рика Кэссиди, о встречах с Intel и помощи последней в обучении передовым технологиям производства, TSMC заявляет, что они не оказывают никакой помощи, кроме обсуждения дизайна производства. Это является разворотом по сравнению с заявлениями Кэссиди, которые свидетельствовали о постоянном сотрудничестве между TSMC и Intel.

Такие слухи о помощи TSMC Intel вызвали интерес в полупроводниковой отрасли и подчеркнули возросшую конкуренцию между этими компаниями. TSMC, являющаяся крупнейшим производителем полупроводников в мире и Intel, один из лидеров отрасли, борются за лидерство и долю на рынке. Сейчас Intel потребляет большую часть рынка процессоров, но TSMC стремится увеличить свою долю, производя чипы для таких компаний, как Apple.

Тайваньский гигант утверждает, что его единственным интересом является сотрудничество с Intel в области производства передовых процессов, а не создание американских предприятий.