Разработчик Lords of the Fallen компания HEXWORKS продолжает улучшать игру.

Компания HEXWORKS, разработчик игры Lords of the Fallen, выпустила обновление 1.7, которое включает ряд улучшений, направленных на повышение плавности боя и общего качества игрового процесса. Ранее в ноябрьском обновлении 1.6 были внесены изменения в исследование царства Умбрала, баланс игры, а также добавлена поддержка PlayStation 5 Pro. В новом обновлении разработчики сосредоточились на улучшении анимаций боя, делая их более точными и отменяемыми, а также на усовершенствовании уклонений, бросков и подсказок для кнопок атаки. Такие изменения помогут игрокам почувствовать себя более подконтрольными в сражениях и уменьшат начальный барьер для новичков, а также поднимут потолок мастерства для опытных игроков.

Обновление 1.7 также включает в себя улучшения качества жизни, такие как возможность отключить автоматический сбор бодрости, более реалистичная дальность атаки врагов и их отслеживание.

Но наиболее значимое нововведение в обновлении 1.7 - это возможность вызывать NPC для помощи в сражениях с боссами. Теперь новички смогут призвать NPC до первой встречи с боссом. В свою очередь, разработчики изменили статистику NPC, чтобы сделать их более эффективными и полезными в битвах.