Недавнее исследование показало, что прогресс в разработке приложений для Apple Vision Pro находится на крайне низком уровне.

По данным опроса, 35 процентов разработчиков не собираются создавать приложения для Apple Vision Pro, а 50 процентов не уверены в поддержке этой платформы. Это может быть связано с тем, что в этом году было поставлено менее 500 000 устройств и Apple Vision Pro не смогла привлечь внимание большинства пользователей.



Исследование также показало, что только 3 процента разработчиков создают совершенно новое приложение для платформы Apple Vision Pro, что указывает на то, что эти разработчики не считают ее достаточно привлекательной.