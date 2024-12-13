По данным опроса, 35 процентов разработчиков не собираются создавать приложения для Apple Vision Pro, а 50 процентов не уверены в поддержке этой платформы. Это может быть связано с тем, что в этом году было поставлено менее 500 000 устройств и Apple Vision Pro не смогла привлечь внимание большинства пользователей.
Исследование также показало, что только 3 процента разработчиков создают совершенно новое приложение для платформы Apple Vision Pro, что указывает на то, что эти разработчики не считают ее достаточно привлекательной.
По данным опроса, 35 процентов разработчиков не собираются создавать приложения для Apple Vision Pro, а 50 процентов не уверены в поддержке этой платформы. Это может быть связано с тем, что в этом году было поставлено менее 500 000 устройств и Apple Vision Pro не смогла привлечь внимание большинства пользователей.