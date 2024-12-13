В программном обеспечении указывается, что Apple планирует представить две версии MacBook Air M4: 13-дюймовую и 15-дюймовую.

Компания Apple выпустила обновление операционной системы macOS Sequoia 15.2, которое привнесло несколько изменений и раскрыло информацию о будущих моделях Mac, в частности о ноутбуках MacBook Air серии M4. Согласно последней версии программного обеспечения, Apple планирует представить два обновления своего ультрапортативного ноутбука, намекая на то, что изменения в дизайне не будут значительными. Обновление упоминает о версиях с 13 и 15 дюймовыми экранами, что указывает на сохранение размеров относительно предыдущих моделей. Утечка также повествует о программном файле для новых моделей MacBook Air, обозначенных как "Mac16,12" и "Mac16,13", что, вероятно, соответствует будущей линейке M4 MacBook Air. Ожидается, что Apple, как и ранее, не будет сильно изменять внешний вид новых моделей, так как только недавно обновила дизайн MacBook Pro.

Вероятно, новые модели MacBook Air также будут оснащены улучшенными процессорами M4, чтобы обеспечить лучшую производительность и энергоэффективность. Ожидается, что эти два обновления MacBook Air будут доступны в начале 2025 года.