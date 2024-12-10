Существует несколько причин, почему гарнитура не достигла ожидаемого успеха.

Гарнитура Apple Vision Pro, несмотря на свои технические преимущества перед конкурентами, не смогла достичь ожидаемой популярности и успешности на рынке. За период с февраля было продано менее 500 000 единиц этого устройства, а внутренние данные Apple показывают, что те, кто все же приобрел гарнитуру, не очень часто ею пользуются.

У компании Apple есть несколько причин, по которым их устройство не стало хитом продаж. Прежде всего, высокая цена в 3499 долларов оказалась недоступной для большого числа потребителей. Кроме того, другие конкуренты Apple Vision Pro также не смогли привлечь достаточное количество пользователей. Однако, несмотря на низкую популярность, главный исполнительный директор Apple Тим Кук продолжает защищать устройство, заявляя, что оно предназначено для людей, которые хотят познакомиться с технологиями будущего.



Необычно также то, что некоторые люди, которые приобрели гарнитуру, в конечном итоге ее вернули. Это обстоятельство привело к изменению данных о продажах. Марк Гурман также отмечает в своей рассылке "Power On", что Apple Vision Pro не только не пользуется популярностью среди покупателей, но и у поставщиков, компания просила больше не производить эту гарнитуру после 2024 года.



