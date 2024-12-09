Новый микрокод Intel Arrow Lake может скоро появиться на материнских платах Z890.

Intel разрабатывает патч с кодовым именем 0x114, который, возможно, сможет исправить проблемы с игровой производительностью у процессоров Core Ultra 200S. Этот микрокод ожидается в ближайшее время и может появиться вместе с новой бета-версией BIOS для материнских плат Z890. Результаты тестов Intel по регрессивной игровой производительности Core Ultra 200S не впечатлили и поэтому ожидается, что новый микрокод сможет улучшить его производительность.

Производительность Core Ultra 200S, однако, не сможет сравниться с производительностью процессоров Ryzen 7 9800X3D. Но, если слухи верны, можно ожидать, что производительность Core Ultra 200S станет сопоставимой или даже лучшей, чем у флагманских чипов Raptor Lake и Refresh.

На ROG Forums появилась информация от пользователя @9550pro, который сообщает, что микрокод 0x114 уже находится в разработке и может быть включен в обновлении BIOS. Пока нет информации о том, будет ли это обновление доступно для всех или только для определенных моделей материнских плат.