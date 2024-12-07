Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 28 января 2025 года и будет доступна через Game Pass.

Студия Yellow Brick Games анонсировала свою новую игру под названием Eternal Strands. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 28 января 2025 года, а также будет доступна через сервис Game Pass. Однако самым интересным анонсом было сотрудничество Yellow Brick Games с творческой студией Square Enix Creative Studio III. Эта студия уже известна своей работой над играми Final Fantasy XIV Online и Final Fantasy XVI. После запуска Eternal Strands они будут сотрудничать в разработке оригинального контента для игры.

Проект Eternal Strands будет разрабатываться на движке Unreal Engine 5, что позволяет ожидать потрясающую графику. В игре будет доступно первое обновление после запуска, которое будет бесплатным и добавит новые эпические существа, оружие и броню. Все это будет создано в сотрудничестве с художником Creative Studio III Юсуке Моги, который также является художником игры Final Fantasy XIV.



Трейлер, выпущенный Yellow Brick Games, показывает визуальные особенности игры, включая воздушный эпик. Совместная работа с Creative Studio III позволит не только расширить границы существующей боевой системы в Eternal Strands, но и придать игре некоторые элементы, характерные для игр, созданных этой студией.