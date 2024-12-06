Комплекты памяти будут доступны в двух вариантах, каждый объемом 24 ГБ, и подходят для высокопроизводительных систем Intel LGA 1851

Team Group представила новую память T-Force XTREEM CKD DDR5 для настольных ПК. Это CUDIMM-память со скоростью 8800 МТ/с, которая может быть разогнана до 9600 МТ/с. Комплект памяти будет доступен в вариантах 2x по 24 ГБ и подходит для high-end платформы Intel LGA 1851. T-Force XTREEM CKD DDR5 обладает высокой скоростью до 10666 МТ/с при разгоне.

В памяти CUDIMM используется технология CKD, или Clock Driver, которая улучшает передачу данных и повышает энергоэффективность. Этот комплект памяти идеально подходит для high-end систем Intel, особенно платформы Intel LGA 1851. С помощью поддержки Intel XMP 3.0, XTREEM CKD DDR5 может достигать тактовой частоты 8800 МТ/с, но при ручной настройке он может достичь и 9600 МТ/с, если материнская плата поддерживает такую скорость передачи данных.

Компания Team Group утверждает, что данный комплект памяти обладает высокой производительностью и эффективностью. Память T-Force XTREEM CKD DDR5 способна обеспечить стабильную работу с высокими скоростями передачи данных, что делает ее идеальным выбором для требовательных приложений и компьютерных задач.



