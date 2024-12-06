Компания из Купертино уже десять лет сотрудничает с Amazon, используя их услуги для таких сервисов, как Apple Maps, Siri и Apple Music.

Apple планирует использовать пользовательские чипы Amazon для обучения своих интеллектуальных моделей с целью повышения эффективности поиска на 40 процентов. В рамках партнерства с Amazon Web Services (AWS), Apple будет использовать их облачные сервисы, такие как чипы и инфраструктура, для обучения моделей Apple Intelligence.

Это партнерство не является необычным, так как крупные технологические компании часто используют оборудование других гигантов для своих нужд. Однако Apple будет нести ответственность за обеспечение конфиденциальности при использовании сервисов Amazon. Обе компании будут работать вместе для достижения общей цели.



Применение пользовательских чипов Amazon для обучения моделей Apple Intelligence привело к значительному повышению эффективности поиска на 40 процентов. Apple рассматривает возможность использования чипа Trainium2 от Amazon для предварительного обучения. Данное сотрудничество между Apple и Amazon позволит обеим компаниям совместно работать над разработкой и улучшением своих сервисов и продуктов.