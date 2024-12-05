Недостаток игроков и средств стал причиной принятия такого решения.

Ubisoft объявила о закрытии своего недавно выпущенного проекта XDefiant в июне 2025 года. Это решение было принято из-за низкого количества игроков и финансовых трудностей с которыми сталкивается компания. Недавний запуск игры Star Wars Outlaws также не оправдал ожиданий Ubisoft, что только усугубило ситуацию. Кроме того, XDefiant не пользуется доверием общественности и многие вопрошают о будущем другого проекта Ubisoft - Assassin's Creed Shadows, который был отложен до следующего года.

Закрытие XDefiant потребует увольнения значительного числа сотрудников компании в их студии в Сан-Франциско, а также в дочерних студиях. Некоторые из уволенных сотрудников уже получили выходные пособия, однако предстоящая волна увольнений, запланированная на февраль, повлечет закрытие студии Ubisoft в Сан-Франциско.

Эта новость пришла немного неожиданно, но в целом она не сильно удивляет, учитывая последние трудности Ubisoft. Компания сталкивается с возрастающими проблемами, и многие из них были отражены в их финансовых отчетах.