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ddr22
Официальный представитель Inno3D подтвердил, что на CES 2025 будут представлены видеокарты RTX 50
Хотя NVIDIA еще не дала официального подтверждения, информация о запуске этих процессоров уже была разглашена.

Официальный представитель компании Inno3D подтвердил, что на выставке CES 2025 будут представлены графические процессоры серии RTX 50. Хотя официальное подтверждение от NVIDIA пока не поступило, представитель Inno3D "случайно" разгласил эту информацию и затем ее исправил. Во время долгой трансляции на YouTube-канале Pichau, во время обсуждения компьютерного железа, появился представитель Inno3D, который сообщил о запуске графических процессоров серии RTX 50.

Он ответил на вопрос одного из зрителей, что GPU RTX 5090 будет доступен через три недели. После этого заявления он исправил ситуацию, уточнив, что официальный анонс графических процессоров NVIDIA RTX 50 состоится на выставке CES 2025. Возможно, в первом заявлении он имел в виду, что Inno3D получит графические процессоры через 3 недели, а запуск и анонс будут производиться NVIDIA.

#inno3d
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Inno3D неофициально сообщает о доступности GeForce RTX 5090 через три недели
В Inno3D подтвердили, что запуск видеокарт GeForce RTX 5000 произойдёт на CES 2025
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