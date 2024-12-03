Хотя официального опубликования трейлера Epic Games еще не было, данные из игры позволили его найти и опубликовать.

Недавно в сеть просочился новый трейлер 6-й главы игры Fortnite, который показывает, что Годзилла и другие боссы появятся в этой популярной Battle Royale. Хотя официального опубликования трейлера Epic Games еще не было, данные из игры позволили его найти и опубликовать.

Особо примечательным является появление Годзиллы, который, как предполагается, будет бродить по игровой карте. Пока неизвестно, будет ли Годзилла боссом, которого можно будет победить, но учитывая, что новая карта будет вдохновлена Японией, это вполне возможно. В трейлере также можно увидеть других боссов, таких как самурай, демоническая маска и гигантская черепаха.

Гигантская черепаха, похоже, представляет собой средство передвижения, а не цель для уничтожения. 6-я глава игры Fortnite будет важным событием для игрового сообщества, поскольку она принесет значительные изменения в игру. Она также вернет некоторые привычные элементы, такие как самурайские мечи, которые уже были доступны в предыдущих версиях игры.