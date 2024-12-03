Saber Interactive объявила, что патч 5.0 будет выпущен в ближайшие пару недель.

Warhammer 40K Space Marine 2 продолжает показывать высокий уровень продаж. За один день после выпуска игра раскупилась тиражом в два миллиона экземпляров, включая предзаказы. Это сделало ее вторым самым продаваемым игровым релизом года в Европе. Всего за три месяца продажи достигли отметки в пять миллионов копий. Эти отличные результаты свидетельствуют о том, что игра была хорошо принята поклонниками Warhammer 40K, которые известны своей придирчивостью. Разработчики из Saber Interactive также объявили о скором выходе патча 5.0, который запланирован на первую половину декабря.

В новом обновлении игрокам будет доступна кооперативная PvE-операция под названием "Обелиск". В рамках этой операции игроки смогут участвовать в задаче, которая будет проходить параллельно с финальными событиями кампании. В операции игрокам нужно будет вращать копию Обелиска, чтобы нарушить поток энергии, которая защищает устройство "Аврора". Это новое содержимое позволит игрокам разнообразить свой геймплей и совместно с друзьями сражаться.

Команде разработчиков также удалось привлечь внимание сообщества к игре с помощью новшеств в технологии. В новом патче 5.0 игроки смогут использовать генерацию кадров DLSSFSR. Эта технология позволит улучшить качество графики и оптимизировать производительность, позволяя игре работать плавно при высоком разрешении экрана. Такое внимание к деталям и желание улучшить игровой опыт только подтверждают представление разработчиков о том, что Space Marine 2 - это продукт высокого качества.