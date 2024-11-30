В иске Valve обвиняется в нарушении антимонопольного законодательства и использовании своего доминирующего положения для эксплуатации издателей и потребителей.

В апреле 2021 года студии Wolfire и Dark Catt объединились, подав коллективный антимонопольный иск против компании Valve. Разработчики утверждали, что комиссия, которую Valve взимает с них на платформе Steam, нарушает принципы конкуренции и представляет собой эксплуатацию как издателей, так и потребителей. Однако в ноябре 2021 года иск был отклонён. Несмотря на это, разработчики пересмотрели свои аргументы и в мае 2022 года вновь подали иск.

В июне 2021 года студия Dark Catt, занимающаяся разработкой VR-игр, также подала отдельный антимонопольный иск против Valve. Некоторые претензии были отклонены, но часть из них получила право на дальнейшее рассмотрение. Учитывая сходство оснований обоих исков, в июле 2022 года было принято решение об их объединении.

Недавно опубликованный судебный документ подтверждает, что окружной судья Соединённых Штатов Джамал Н. Уайтхед удовлетворил ходатайство о сертификации коллективного иска. Это значит, что иск студии Wolfire и Dark Catt получил зелёный свет для дальнейшего рассмотрения в суде.