Органы внутренней разведки Германии уже вмешались в эту ситуацию из-за активных действий Китая по переманиванию сотрудников Zeiss.

Huawei активно ищет пути обхода американских и европейских санкций, касающихся передовых технологий производства микросхем. В частности, китайская компания делает ставку на привлечение специалистов из ключевых поставщиков оборудования, таких как ASML и её партнёры. Особенное внимание уделено немецкой компании Zeiss, которая поставляет важные оптические компоненты для оборудования ASML, используемого в производстве высококлассных полупроводников.

Как сообщает The Wall Street Journal, усилия Китая по привлечению сотрудников Zeiss стали настолько интенсивными, что немецкая внутренняя разведка была вынуждена вмешаться. Huawei предлагает специалистам Zeiss зарплаты, превышающие текущие в три раза, чтобы убедить их сменить работодателя. Эти шаги предпринимаются на фоне того, как планы Китая по созданию передовых чипов столкнулись с санкциями США и Нидерландов, направленными против поставок высокотехнологичных машин ASML.

Санкции против Huawei были введены администрацией Трампа, запретив компании закупать современные 7-нанометровые чипы у тайваньского производителя Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Это создало значительные трудности для Huawei в доступе к новейшим технологиям для собственного производства чипов. В ответ на это китайский гигант начал масштабную кампанию по привлечению специалистов Zeiss, надеясь таким образом получить доступ к критически важным оборудованию и технологиям.