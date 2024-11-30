В прошлом году была информация о том, что Microsoft планирует создать мобильный магазин Xbox, который должен был быть запущен в этом году.

Microsoft активно работает над запуском мобильного магазина Xbox на платформе Android, однако компания сталкивается с серьёзными преградами со стороны Google. В июле Microsoft запустила продажу мобильных игр Xbox через веб-интерфейс, но изначально предполагалось, что покупки будут доступны непосредственно через приложение на Android.

Изначально планировалось запустить эти функции в магазине Google Play для устройств на базе Android в США, ожидая адаптации других платформ под растущий спрос. Однако временные ограничения, наложенные судом, помешали компании реализовать свои планы.

Основная проблема кроется в решении судьи Джеймса Донато, который признал Android незаконной монополией, что привело к тому, что Google пытается заблокировать запуск нового магазина от Microsoft. Это значительно усложнило реализацию задуманного проекта на Android-платформе. Тем не менее, команда Microsoft полностью подготовлена к запуску, дожидаясь окончательного вердикта суда.