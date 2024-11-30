Администрация Трампа накладывает запреты на китайские компании, что может осложнить покупку модемов.

Компания Xiaomi из Китая представила свой первый 3-нм чипсет для мобильных устройств, созданный собственными силами. Это важный шаг вперед для компании, поскольку она впервые использует передовую литографию в разработке собственных решений. Однако путь к успеху может оказаться непростым из-за ограничений, введенных администрацией Трампа против китайских технологических компаний.

Одной из главных проблем для Xiaomi станет получение модемов 5G от иностранных поставщиков. Если компания не сможет заключить соглашение с Qualcomm, ей придется искать другие варианты. Альтернативой мог бы стать Samsung, однако и тут существуют риски, связанные с возможными торговыми санкциями.

Эти сложности могут существенно затормозить амбициозные планы Xiaomi по конкурированию с такими гигантами, как Qualcomm и MediaTek, в области производства 3-нм чипсетов. Без надежного источника модемов 5G перспективы компании могут значительно ухудшиться.



Учитывая обострение отношений между США и Китаем в технологической сфере, приобретение модемов 5G у зарубежных партнеров становится все более рискованным предприятием для Xiaomi. В условиях, когда американские власти стремятся ограничить доступ китайских компаний к ключевым технологиям, у Xiaomi могут возникнуть серьезные препятствия на пути к международному запуску своего инновационного 3-нм чипсета.