В обновлении есть значительное изменение - возможность взаимодействия с освобожденными деревнями.

Обновление Bellwright Villages 2.0 уже доступно для покупки, а также игра будет доступна со скидкой во время осенней распродажи Steam. Новое обновление добавляет в игру множество нового контента и улучшает качество жизни игроков. Чтобы отметить выход обновления, был выпущен трейлер, демонстрирующий новые функции и возможности игры.

Одно из самых значительных изменений в обновлении Bellwright Villages 2.0 - это возможность взаимодействия с освобожденными деревнями. Теперь игроки могут вызвать на помощь ополчение из деревни. Это может быть особенно полезно, когда игроки сражаются с более мощными противниками. Кроме того, каждая деревня имеет уровень процветания, который оказывает влияние на численность населения, силу ополчения и королевство.

Осенняя распродажа Steam, продлится до 4 декабря и предлагает скидку в размере 10% на игру Bellwright. Это означает, что игра будет стоить $26,99.