Генеральный директор CDPR выразил радость по поводу большой и преданной аудитории, которая формируется вокруг игры.

CD Projekt RED объявила, что продажи игры Cyberpunk 2077 превысили 30 миллионов экземпляров, а ее расширение Phantom Liberty - 8 миллионов за год. Генеральный директор компании, Михал Новаковски, отметил, что игра имеет большое и преданное сообщество фанатов, и в следующем году она станет доступна для пользователей Mac-устройств на чипах Apple Silicon.

Несмотря на то что запуск игры был неоднозначным и сопровождался проблемами и ошибками, особенно на консолях, Cyberpunk 2077 стала одной из самых ожидаемых игр всех времен. Она стала крупнейшим цифровым релизом в истории, разойдясь тиражом 10,2 миллиона экземпляров к январю 2021 года. Продажи замедлились из-за негативного отзыва пользователей и решения Sony удалить игру из своего PlayStation Store на несколько месяцев.

Благодаря продолжительной поддержке разработчиков, Cyberpunk 2077 снова привлекла внимание игрового сообщества и продажи начали расти.