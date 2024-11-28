Несмотря на меньшее количество ядер и более низкие тактовые частоты, процессор Intel Core Ultra 5 225F демонстрирует производительность, эквивалентную Core Ultra 5 235, согласно просочившемуся в сеть бенчмарку.

Процессор Intel Core Ultra 5 225F, хоть и является процессором начального уровня в линейке Arrow Lake, набирает примерно такую же производительность, как и Core Ultra 5 235, который имеет 4 ядра больше. Оба процессора получили схожие результаты в одноядерных и многоядерных тестах в Geekbench 6.3.

Core Ultra 5 225F - самый медленный процессор в семействе Ultra 5, имеющий только 10 ядер. В то время как остальные процессоры в линейке, такие как Core Ultra 5 235, 245, 245K и 245KF, обладают 14 ядрами. Однако, по результатам бенчмарка, процессор 225F продемонстрировал такую же производительность, как и Core Ultra 5 235, как в одноядерных, так и в многоядерных тестах.

Был проведен тест процессора Core Ultra 5 225F в предварительно собранной системе с использованием Geekbench 6.3. В результате, процессор набрал 2653 балла в одноядерном тесте и 13028 баллов в многоядерном тесте. Эти показатели оказались на одном уровне с Core Ultra 5 235, который имеет больше ядер.

Intel все еще планирует выпустить несколько SKU Arrow Lake процессоров. Эти процессоры, по большей части, будут представлены по более низким ценам и не будут разгоняемыми. Некоторые из них уже доступны в сети, включая последний выпущенный процессор Core Ultra 5 225F.